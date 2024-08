07.08.2024 14:36 1.070 Rangelei an AfD-Wahlkampfstand in Dresden: Mann geht auf Mitarbeiter los

Es geschah am AfD-Wahlkampfstand auf der Peschelstraße in Dresden-Kaditz: Am Dienstag ging dort ein aufgebrachter Bürger auf einen AfD-Mitarbeiter los.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Tatort: AfD-Wahlkampfstand auf der Peschelstraße in Dresden-Kaditz. Am Dienstag ist dort ein aufgebrachter Bürger auf einen Partei-Mitarbeiter (53) losgegangen. Am Wahlkampfstand gab es Ärger. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Gegen 13.45 Uhr soll der Mann nach Angaben der Dresdner Polizei ausfällig geworden sein. Demnach soll er den 53-jährigen AfD-Mitarbeiter beleidigt haben. "Weiterhin soll es zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten gekommen sein. Verletzt wurde niemand", teilte die Behörde mit. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden habe inzwischen die Ermittlungen übernommen.

