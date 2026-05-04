Betrugsfälle in Dresden: Senioren fallen auf falsche Polizistinnen und Banktrick herein

Dresden - Zwei Dresdner Senioren wurden um mehrere tausend Euro betrogen. Die Täter gingen dabei sehr gerissen vor.

Die 90-jährige Seniorin übergab den beiden angeblichen Polizistinnen Bargeld und Schmuck. (Symbolbild) © 123RF/jjfarquitectos

Wie die Polizei Dresden mitteilt, klingelten am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr zwei Frauen, die behaupteten Polizistinnen zu sein, bei einer 90-Jährigen in Dresden-Gruna an der Wohnungstür.

Die beiden gaben vor, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb von der Polizei festgehalten werde.

Zur angeblichen Freilassung sei eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro erforderlich.

Die Frauen setzten die 90-jährige Seniorin offenbar gezielt unter Druck, sodass diese schließlich Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 40.000 Euro gutgläubig übergab.