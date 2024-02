Versuchter Überfall im Elbepark - Verkäuferin lässt sich nicht kleinkriegen!

Dresden - Am Samstagmittag rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Dresdner Elbepark aus! Doch den gemeldeten Überfall hatte die Verkäuferin eines Tabak-Ladens bereits verhindert.

Der Überfall im Elbepark blieb ohne Erfolg. (Symbolfoto) © Thomas Türpe

Wie die Polizei am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Beamten um 12.25 Uhr in das Shopping-Center in Übigau alarmiert worden.

Rund zehn Streifenwagen hätten sich demnach auf den Weg gemacht.

Doch der Überfall war erfolglos geblieben. Die Verkäuferin des Geschäfts hatte dem Täter, der vorgab, eine Waffe zu tragen, bereits deutlich gemacht, dass er sich davon scheren solle - und er gehorchte offenbar!

Es entstand kein Sachschaden und der Elbepark musste nicht geschlossen werden.