Viel versprochen und gebrochen: Vize-Chef von Dresdner Solarfirma wegen Betrugs in U-Haft

Dresden/Radebeul - Es geht um vier Millionen Euro! Seit 2020 vertreibt eine Dresdner Solarfirma Photovoltaikanlagen (PVA). Das Problem: Die bezahlte Ware kam bei mindestens neun Kunden nie an oder wurde vor Ort nur teilweise installiert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des "besonders schweren Betrugs in neun Fällen" und geht derzeit von einem Schaden in Höhe von mindestens vier Millionen Euro aus.

Bei allen Bauprojekten kam es jedoch nicht zum Netzanschluss: "Die Geschädigten leisteten erhebliche Anzahlungen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, die vertraglich geschuldeten Leistungen nicht oder nicht vollständig erbracht zu haben", klagt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (49) an.

Schlüsselfertige PVAs zum Festpreis deutschlandweit, inklusive Dachsanierung, Aufbau der Anlage sowie Trassenbau zur Anbindung ans Netz - mit diesem Komplettpaket lockte die Dresdner Firma Kunden aus ganz Deutschland an.

Das Landeskriminalamt Sachsen ermittelt nun gegen die 60-jährige Chefin Carola S., durchsuchte Wohnungen und Geschäftsräume. Ihr Stellvertreter, Edelbert S. (63), kam am Mittwoch in U-Haft.

Ermittler verlassen Büroräume der Firma. © Thomas Türpe

Am Mittwoch durchsuchten Beamte des Landeskriminalamts Sachsen eine Wohnung sowie zwei Gewerberäume in Dresden und Radebeul. Dabei wurden Beweismittel und Vermögenswerte, unter anderem mehrere Firmenwagen, beschlagnahmt.

Ebenfalls am Mittwoch wurde Edelbert S., ehemals Leiter der Gruner + Jahr Druckerei, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt und verließ den Gerichtsraum in Handschellen.

"Das Amtsgericht Dresden hat den Haftbefehl gegen den 63-jährigen Beschuldigten in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Im vorliegenden Fall besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr", berichtet Oberstaatsanwalt Schmidt.

Erstmeldung von 12.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.01 Uhr