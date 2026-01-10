Nach Kontrolle am Wiener Platz: Polizei durchsucht Wohnung und landet Volltreffer
Dresden - Drogenbesitzer aufgeflogen! Am Donnerstagnachmittag hat eine Personenkontrolle in der Dresdner Innenstadt zu einem späteren Volltreffer geführt.
Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst ein Jugendlicher (16) von der Präsenz- und Einsatzgruppe auf dem Wiener Platz überprüft. Er trug Cannabis sowie verschreibungspflichtige Tabletten bei sich.
Bei der Anzeigen-Bearbeitung wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln witterten die Beamten einen weiteren Verdacht und ließen eine Wohnung in der Friedrichstadt durchsuchen.
Diese Maßnahme erwies sich als goldrichtig: Über 4500 verschreibungspflichtige Tabletten Pregabalin (Antiepileptika) sowie rund 150 Ecstasy-Tabletten entdeckten Polizisten in den Räumlichkeiten.
Der Wohnungsinhaber (20) ist daraufhin festgenommen, der Fund sichergestellt worden.
Gegen den jungen Syrer wird nun auch wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.
Titelfoto: Steffen Füssel