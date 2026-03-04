Geliehene Lastenräder bei Dieben begehrt

Dresden - Sie sind offenbar begehrter als erwünscht: Seit zehn Jahren stellt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ein Leihsystem für Lastenräder zur Verfügung. Doch im vergangenen Monat wurden gleich zwei der Räder in Dresden gestohlen. Der Schaden geht über 10.000 Euro.

ADFC-Geschäftsführer Konrad Krause (43) ärgert sich über die Diebstähle. © Ralph Kunz

Wer ein Lastenrad benötigt, der braucht es oft nicht jeden Tag, das dachte sich auch der ADFC und entwickelte das System "Frieda und Friedrich", heute "Teilrad".

ADFC-Geschäftsführer Konrad Krause (43) erklärt: "Wir stellen die Plattform zur Verfügung, wer ein freies Lastenrad hat, kann es dort einstellen."

Das tun Läden, Cafes oder auch Kirchgemeinden. Manche als Idealismus, andere um neue Kunden anzulocken.

"Wer eins ausleihen will, muss sich auf der Seite registrieren und einige Daten angeben", so Krause. "Mit einem Passwort und gegen den Ausweis kann man das Rad dann an der Station ausleihen." Das System soll sachsenweit ausgerollt werden, aktuell existiert es in Dresden und Zittau.

Doch nun sind zwei Räder weg: Am 7. Februar verschwand "Tretbert" von der "Katholischen Studierendengemeinde", 19 Tage später "Gertrude Rodda" vom ADFC.