Erster Einbruch nach 60 Jahren: Böser Frühlingsstart in der "Gartenoase"

Sonntagnacht brachen zwei junge Männer ins Vereinsheim und fünf weitere Lauben in der "Gartenoase Friedrichstadt" ein.

Von Jakob Anders

Dresden - Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokusse blühen bereits in den Gärten, die Motorsäge ist zu hören, die Lauben werden nach überstandener Winterzeit auf Vordermann gebracht. Doch der Frühlingsbeginn im Kleingartenverein "Gartenoase Friedrichstadt" ist getrübt. Sonntagnacht wurde eingebrochen.

Einbruch in den Kleingartenverein "Gartenoase Friedrichstadt".
Einbruch in den Kleingartenverein "Gartenoase Friedrichstadt".

Die Diebe kamen über den Zaun, brachen dann ins Vereinsheim sowie in fünf weitere Lauben ein. Direkt gegenüber ist ein mehrstöckiger Wohnblock, der zwar den Gärtnern die Sonne raubt, dieses Mal allerdings zum Glück beitrug. Denn eine Zeugin aus der Wohnung gegenüber alarmierte gegen 3 Uhr die Polizei.

"Die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro", konstatiert ein Polizeisprecher.

In den 59 Jahren, in denen Hans-Dieter Rentzsch (82) seine Parzelle in der Friedrichstädter "Gartenoase" bewirtschaftet, ist das erst der zweite Einbruch. Der erste war irgendwann in den 60ern: "Der Vorstand hat uns kontaktiert, wir sind ja alle gut vernetzt hier", berichtet der rüstige Senior.

Gestohlen wurde bei ihm nichts, aber die Schlösser am Zaun und an der Schuppentür sind aufgebrochen: "Da haben wir zwei neue Schlösser gekauft und ich mache das im Verlauf des Tages selber fertsch."

Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses an der Behringstraße sah die Diebe und alarmierte die Polizei.
Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses an der Behringstraße sah die Diebe und alarmierte die Polizei.
Seit Jahrzehnten in der Sparte: Dieter Rentzsch (82) hat zwei Schlösser gekauft und repariert den Einbruchschaden selbst.
Seit Jahrzehnten in der Sparte: Dieter Rentzsch (82) hat zwei Schlösser gekauft und repariert den Einbruchschaden selbst.

Die Diebe, zwei Deutsche (23, 25) wurden übrigens noch in der Sparte erwischt und festgenommen. Sie hatten Getränke und eine Shisha geklaut. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs.

