Durchsuchungen im Osten: LKA hat mutmaßlich militante Tierschützer im Visier

Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Dresden sowie das Landeskriminalamt Sachsen.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Dresden sowie das Landeskriminalamt Sachsen derzeit gegen fünf Personen.

Die Einsatzkräfte rückten in Wohnungen in Dresden, Leipzig und Halle (Saale) an.  © xcitepress/Finn Becker

Am 4. und 6. März kam es im Zuge dessen zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen in Dresden, Leipzig und Halle (Saale), erklärte die Dresdner Staatsanwaltschaft. Im Fokus dabei standen ein 27-jähriger Österreicher sowie vier Deutsche (21, 21, 24 und 35 Jahre).

Nach Angaben der zuständigen Behörden sollen sich die Beschuldigten in Dresden zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, die sich dem militanten Tierschutz verschrieben hat.

Ziel der Vereinigung sei es gewesen, die Jagd auf Tiere dauerhaft zu unterbinden. Dem Österreicher sowie den Deutschen wird vorgeworfen, gezielt Jagdeinrichtungen in Wäldern und auf Feldern beschädigt oder zerstört zu haben.

Zwischen dem 25. Dezember 2023 und dem 25. Mai 2025 registrierten die Behörden insgesamt 24 Taten. Dabei seien nach bisherigen Erkenntnissen 75 Jagdeinrichtungen beschädigt worden, erklärte die Dresdner Staatsanwaltschaft.

Der dadurch entstandene Schaden wird derzeit auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Am 4. und 6. März rückte die Polizei zu den entsprechenden Wohnanschriften aus.  © xcitepress/Finn Becker
Bislang wurden noch keine Haftbefehle entlassen

Die Polizisten stellten Kommunikationsgeräte und Speichermedien sicher.
Die Polizisten stellten Kommunikationsgeräte und Speichermedien sicher.  © xcitepress/Finn Becker

An mehreren Tatorten sollen zudem Botschaften hinterlassen worden sein, mit denen sich die Verdächtigen auf die militante Tierbefreiungsbewegung "Animal Liberation Front" bezogen haben. Diese Gruppierung wurde vor rund zwölf Jahren vom FBI in den USA als terroristische Vereinigung eingestuft.

Bei den zahlreichen Wohnungsdurchsuchungen stellten die Beamten elektronische Kommunikationsgeräte und Speichermedien sicher.

Zudem wurden mehrere Unterlagen und Werkzeuge beschlagnahmt, welche nun ausgewertet werden sollen. In der Wohnung eines Beschuldigten fanden die Ermittler darüber hinaus auch eine größere Menge Cannabis.

Da bislang keine Haftgründe vorliegen, wurden gegen die Beschuldigten noch keine Haftbefehle entlassen.

Titelfoto: Fotomontage/Daniel Karmann/dpa/123RF/xrey

