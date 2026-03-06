Fake-Chef verlangt Gutscheine: Angestellte betrogen, 14.000 Euro weg

Dresden - Dreiste Täter haben in den vergangenen Tagen eine Angestellte (35) aus Zschertnitz um 14.000 Euro betrogen!

Gutscheinkarten im Wert von 14.000 Euro - das Firmengeld dafür erst einmal futsch! (Symbolfoto) © 123RF/dennizn

Laut Dresdner Polizei wurde der Fall am Donnerstag bekannt, nachdem sich die Frau einem Angehörigen anvertraut hatte.

Die 35-Jährige erhielt von den Tätern mehrere E-Mails, in denen sie sich als ihr Chef ausgaben. Im Verlauf der Konversation forderten sie die Frau auf, Gutscheinkarten als vermeintliche Geschenke für die Angestellten zu besorgen.

Die Frau kaufte gutgläubig mehrere Karten - bezahlte vom Firmenkonto, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage gegenüber TAG24 erklärte. Die Codes der Gutscheine verschickte sie per Mail weiter. Das Geld des Unternehmens: damit vorerst weg!