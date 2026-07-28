Polizei stellt renitenten Ladendieb: Überprüfung erweist sich als Volltreffer

Dresden - Festnahme in Dresden-Reick ! Am Montagnachmittag hat ein Mann (44) einen Polizei-Einsatz provoziert und sich damit selbst verraten.

Dank aufmerksamer Mitarbeiter konnten Polizisten am Montag in Reick einen Ladendieb (44) stellen, der mit Haftbefehl gesucht worden war. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Den Angaben zufolge klaute der 44-Jährige im Netto-Markt an der Lohrmannstraße Süßigkeiten im Wert von knapp vier Euro. Diese Aktion blieb nicht unbeobachtet.

Mitarbeiter sprachen den Dieb an und versuchten, ihn zu stoppen. Dieser wurde daraufhin handgreiflich und schlug auf deren Arme, um loszukommen.

Alarmierte Beamte konnten den Deutschen fassen. Er stand mit rund 0,8 Promille unter Alkoholeinfluss. Auch hatte er ein Multitool in seiner Tasche dabei.

Beim Überprüfen der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den renitenten Ladendieb ein Haftbefehl vorliegt.