Einbrecher steigt in Dresdner Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Dresden - Er wollte wohl unbedingt rein: Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr erschraken sich die Mieter einer Wohnung in der Bergstraße in Dresden heftig. Plötzlich stand ein fremder Mann vor ihnen!

Der unglückliche Einbrecher (38) landete schließlich in Untersuchungshaft. © Ove Landgraf

Der war durchs Fenster geklettert, wohl nicht weniger schockiert - und suchte sofort das Weite.

Als die Polizei anrückte, fand sie auf einem Nachbargrundstück schließlich einen Tschechen (38), der sich gerade an den Fenstern einer leer stehenden Villa zu schaffen machte.

Die Polizei nahm ihn fest.