977
Einbrecher steigt in Dresdner Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt
Dresden - Er wollte wohl unbedingt rein: Am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr erschraken sich die Mieter einer Wohnung in der Bergstraße in Dresden heftig. Plötzlich stand ein fremder Mann vor ihnen!
Der war durchs Fenster geklettert, wohl nicht weniger schockiert - und suchte sofort das Weite.
Als die Polizei anrückte, fand sie auf einem Nachbargrundstück schließlich einen Tschechen (38), der sich gerade an den Fenstern einer leer stehenden Villa zu schaffen machte.
Die Polizei nahm ihn fest.
Am späten Nachmittag verschaffte ihm dann ein Ermittlungsrichter Zugang zu einem ganz speziellen Gebäude und schickte den verhinderten Einbrecher in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Ove Landgraf