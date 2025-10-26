Frau mit Waffe bedroht und Geld gefordert: Polizei durchsucht Wohnung

Freital - Im Freitaler Stadtteil Potschappel wurde eine Laden-Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht. Zeugenhinweise führten die Polizei zu einer Wohnung.

Nach dem Raub sucht die Polizei einen jungen Mann. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagmittag gegen 11.35 Uhr.

In einem Geschäft bedrohte ein unbekannter Mann eine Frau mit einer Waffe und forderte Geld von ihr.

Nachdem die Frau ihm glaubhaft gemacht hatte, dass die Kasse leer sei, lief er davon. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden.

Der junge Mann war schwarz gekleidet, trug Handschuhe und hatte einen Motorradhelm auf.

Zeugenhinweise führten die Ermittler zu einer Adresse im Stadtteil Zauckerode. Dort durchsuchten die Beamten am Abend eine Wohnung, konnten jedoch keine Person antreffen.



Hinweise auf eine scharfe Schusswaffe ergaben sich nicht. Die Polizisten prüften weitere Adressen in dem Stadtteil, stellten aber weder einen Tatverdächtigen noch eine Waffe fest.