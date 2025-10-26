Mädchen beleidigt und Kopftuch runtergerissen? Jetzt spricht die beschuldigte Seniorin (81)

Dresden - Zu jeder Geschichte gibt es verschiedene Perspektiven: Genau vor einer Woche berichtete die Polizei vom rechts motivierten Übergriff einer Dresdnerin (81), die zwei Mädchen rassisch beleidigt und einer der Minderjährigen das Kopftuch heruntergerissen haben soll. Die beschuldigte Seniorin erzählte TAG24 eine andere Geschichte.

Zwei minderjährige Muslimas sollen rassistisch beleidigt worden sein. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Es war Freitagvormittag, als die Bewohnerin eines Hauses in der Hohen Straße schauen wollte, ob der Hausmeister den Mülleimer im Hof wie vereinbart geleert hatte.

Zwei Mädchen aßen dort und warfen die Essensverpackung auf den Boden: "Ich habe sie darauf hingewiesen, dass der Mülleimer da hinten steht."

Die Mädchen seien zunächst uneinsichtig und dann auch noch beleidigend gewesen. Irgendwann ließ sich die Rentnerin zu einem Satz hinreißen: "Was würde euer Allah sagen, wenn er wüsste, wie ihr mit älteren Menschen umgeht?"

Die Mädchen aus Afghanistan und Syrien seien daraufhin "explodiert" und die Rentnerin sei zurück in ihre Wohnung gegangen.