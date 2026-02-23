Einbruch in Dresdner Friseursalon: Das haben die Diebe am Ende gestohlen

Dresden - Nur drei Jahre nach der Eröffnung ist der Friseur "Kaisalon" an der Hauptstraße bereits zum zweiten Mal Ziel von Einbrechern geworden.

Unbekannte Täter brachen in den Friseursalon an der Hauptstraße ein. © Peter Schulze

Der Laden wurde im Juli 2023 eröffnet, belebte damit einen prominenten Leerstand auf der Hauptstraße unmittelbar neben der Dreikönigskirche.

In der Nacht zum Sonntag brachen Diebe ein. Der Chef selbst will sich nicht zum Vorfall äußern.