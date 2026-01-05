Einbruch in Dresdner Kleingarten-Verein: Verlust ist gravierend

Dresden - Dreister Diebstahl! Bisher unbekannte Diebe sind in das Vereinshaus des Kleingartenvereins KGV Elbtal II e.V. in Dresden-Laubegast eingebrochen, haben den Hobby-Gärtnern wichtige Arbeitsmittel geklaut.

Der Einbruch traf den Kleingartenverein KGV Elbtal II e.V. in Dresden-Laubegast. © Eric Münch

Die Täter hebelten zwei Türen auf, durchsuchten das Gebäude: "Aus einem Werkstattraum stahlen sie acht Kabeltrommeln (je 50 Meter). Zudem entwendeten sie eine Gasflasche", berichtet ein Dresdner Polizeisprecher.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 1100 Euro geschätzt. Sachschaden: rund 300 Euro.

Auf den ersten Blick wirkt der Schaden überschaubar. Doch für den Verein mit seinen 412 fast vollständig belegten Parzellen auf einem riesigen Areal von rund 130.000 Quadratmetern ist der Verlust gravierend: "Unser Gelände ist groß, aber Steckdosen gibt es nur wenige. Bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen sind die Kabeltrommeln unverzichtbar", erklärt Vereinschef Karsten Heubner (41).