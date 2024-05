Entflohener Sträfling am Hauptbahnhof Dresden gefasst

Dresden/Neustadt (Sachsen) - Am Dienstag wurde ein Mann am Dresdner Hauptbahnhof festgenommen. Der 37-Jährige war ein gesuchter Strafgefangener.

Ein entwichener Strafgefangener wurde am Dresden Hauptbahnhof festgenommen. © Holm Helis

Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete, klickten am Nachmittag gegen 17 Uhr am Bahnhof die Handschellen.

Der Mann, der in einer gemeinschaftlichen Wohnunterkunft in Neustadt in Sachsen wohnt, war am Dienstagmorgen plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen.

Während die Ermittler nach dem Strafgefangenen fahndeten, bewiesen sie schließlich am Dresdner Hauptbahnhof den richtigen Riecher, als sie den aus dem Sudan stammenden Mann kontrollierten.

Der 37-Jähriger erklärte, dass er aus Neustadt in Sachsen kommen würde. Dort ging es nach seiner Festnahme allerdings nicht mehr hin.