Ladendieb attackiert Polizisten am Hauptbahnhof: Nach seiner Entlassung wird er richtig dreist

Dresden - Großer Polizeieinsatz am Hauptbahnhof! Am Montagabend sorgte ein polizeibekannter 34-Jähriger für Ärger. Nach gleich zwei Diebstählen rastete der Mann aus und attackierte Polizisten. Nach seiner Entlassung wurde es dann richtig dreist.

Ein 34-Jähriger löste Montagabend am Dresdner Hauptbahnhof einen größeren Polizeieinsatz aus. (Archivbild) © Thomas Türpe

Gegen 18.10 Uhr informierte der Sicherheitsdienst einer Einkaufsfiliale die Bundespolizei wegen eines Diebstahls. Die alarmierte Streife konnte den flüchtigen Tatverdächtigen nur wenige Minuten später im Gebäude stellen. In dessen Rucksack wurden die Beamten dann fündig:

Neben Kosmetikartikeln im Wert von mehreren Hundert Euro lag auch eine Flasche Whiskey in der Tasche.

Unterdessen wurde der stark betrunkene Mann immer aggressiver. Die Polizisten entschlossen sich deshalb, ihn mit zum Revier zu nehmen. Der Weg dorthin war für die Einsatzkräfte alles andere als angenehm, da der als gewaltbereit bekannte Mann sie massiv beleidigte.

Die Situation eskalierte schließlich, als man den Gewahrsamsbereich erreichte. Der 34-Jährige bedrohte die Beamten nun, spuckte einem gezielt ins Gesicht und wehrte sich brutal gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Damit nicht genug!