Suchtbefriedigung? Diebe erbeuten Geldkarte und gehen einkaufen

Dresden - Gleich drei Autos in Dresden sind von Sonntag- bis Montagabend ins Visier von Dieben geraten. Es konnte Beute gemacht und offenbar auch eine Sucht befriedigt werden.

In Blasewitz haben Diebe mehrere Geldkarten erbeutet. Danach ging es zum Tabakkauf. (Archivbild) © Norbert Neumann

Nach Polizei-Angaben hatten bislang Unbekannte in Blasewitz auf der Reinhold-Becker-Straße die Seitenscheibe eines Hyundai Kona eingeschlagen und ein Portemonnaie vom Sitz mitgehen lassen.

"Dieses fanden Zeugen später in einer Hecke in der Nähe. Es fehlten daraus mehrere Geldkarten, Dokumente sowie etwas Bargeld", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48). Mit einer Karte hätten die Täter zwischenzeitlich Tabakwaren gekauft. Der Sachschaden liege bei 200 Euro.

Auch ein VW Caddy fiel Einbrechern rund vier Kilometer weiter auf der Neuberinstraße in Laubegast zum Opfer. Sie klauten eine Handtasche, die Einsatzkräfte später in der Nähe fanden. "Einige Geldkarten sowie Bargeld und persönliche Gegenstände waren nicht mehr in der Tasche", so Reumund weiter. Gesamtschaden: 680 Euro.

Deutlich weiter entfernt ereignete sich der dritte Diebstahl. In Mockritz zerstörten Täter auf der Eigenheimstraße die Seitenscheibe eines Audi A4 ein und entwendeten einen Laptop (Wert 1200 Euro). Der Sachschaden hier beträgt rund 500 Euro.