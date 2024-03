Fahndungserfolg bei Polizei! Sieben Festnahmen in Sachsen

Dresden/Moritzburg/Radeburg - Die Polizei in Sachsen konnte am gestrigen und heutigen Tage gleich mehrere Fahndungserfolge verzeichnen. Bei insgesamt sieben mutmaßlichen Kriminellen klickten die Handschellen.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Noch am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bei dem Vorfall schlug der Verdächtige den Jugendlichen, warf ihn zu Boden und schlug ihn. Danach riss er die Umhängetasche des 18-Jährigen ab und flüchtete. In der Tasche befanden sich laut Polizei neben Geldkarte, Geldbörse und Dokumenten auch eine Powerbank und ein Parfum.

Im Dresdner Ortsteil Leuben wurde in der Nacht zum Freitag ein 21-Jähriger festgenommen.

Eine weitere Festnahme gab es im Stadtteil Weixdorf. Am Donnerstagabend sollen dort zwei Männer (19, 35) und eine Frau (19) in einem Markt an der Straße "Hohenbusch-Markt" Waren im Wert von rund 75 Euro geklaut haben.

Mitarbeiter hatten beobachtet, wie das Trio mehrere Lebensmittel und andere Waren in ihre Taschen steckten. An der Kasse wollten sie dann aber nur zwei Artikel bezahlen. Als man sie darauf ansprach, suchte die Gruppe das Weite.

Ein Laden-Detektiv konnte einen der Täter (19) zunächst aufhalten. Als dieser sich dann aber gewaltsam wehrte, gelang ihm doch noch die Flucht.

Weit kam das kriminelle Trio allerdings nicht: In einer Straßenbahn an der Gleisschleife Weixdorf klickten dann die Handschellen. Gegen die drei mutmaßlichen Täter wird unterschiedlich ermittelt: Der 19-Jährige muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantwortlichen, dem 35-jährigen Deutschen wird hingegen Diebstahl mit Waffen vorgeworfen, da er ein Messer griffbereit dabei hatte.

Gegen die 19-jährige Frau, ebenfalls Deutsche, wird lediglich wegen Diebstahl ermittelt.