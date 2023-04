Fake-Anwaltsschreiben: Dresdner werden Opfer von Porno-Abzocke

Erklärt die neue Betrugsmasche: Robert Kluttig (31), Leiter der Verbraucherzentrale in Dresden. © Susanne Knebel-Scheffler

So erhielten jüngst auch mehrere Dresdner Post von einer angeblichen Berliner Anwaltskanzlei namens "Duvenhoff, Lombardi & Cie".

Die falschen Anwälte werfen in dem achtseitigen Schreiben den Betroffenen vor, eine Urheberrechtsverletzung begangen zu haben: So hätten die Verbraucher angeblich einen Erotikfilm mit dem Titel "My Daddy Secret" unrechtmäßig zum Download angeboten.

Als Belege werden vermeintliche Verbindungsdaten, IP-Adresse und Zeitpunkt angeführt. Die Gauner fordern die Abgabe einer Unterlassungserklärung und die Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe von 767,60 Euro.



"Ganz gezielt wird bei der aktuellen Masche darauf spekuliert, dass die Menschen aus Scham oder Bloßstellung vor der Familie die Zahlung auf den Weg bringen", erklärt Robert Kluttig (31), Leiter der Verbraucherzentrale in Dresden.

Obwohl der Brief auf den ersten Blick seriös wirkt, sollten ihn Empfänger ignorieren. Laut den Verbraucherschützern gibt es die genannte Kanzlei gar nicht unter der im Schreiben genannten Adresse.