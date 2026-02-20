Nach Raub im Grünen Gewölbe: Millionen-Coup im Dresdner Zwinger geplant?

Dresden - Nach dem spektakulären Juwelenraub des Remmo-Clans im Jahr 2019 im Grünen Gewölbe haben offenbar erneut Kriminelle Dresdens Kulturschätze ins Visier genommen.

Offenbar haben Kriminelle die Porzellansammlung des sächsischen Kurfürsten August des Starken im Dresdner Zwinger ins Visier genommen. © Robert Michael/dpa

Wie die BILD-Zeitung berichtet, soll es eine Diebesbande auf die weltberühmte Porzellansammlung des sächsischen Kurfürsten August des Starken (1670–1733) abgesehen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen bestätigte auf Anfrage von TAG24, dass Ermittlungen laufen, nannte jedoch bisher keine Einzelheiten. "Es gibt die Soko", sagt Oberstaatsanwalt Raymond Becker (44). "Die Ermittlungen dauern an."

Am 21. Januar 2026 hatte ein Cyberangriff auf die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) das Museumsnetzwerk lahmgelegt. Ob ein Zusammenhang mit dem geplanten Raub besteht, ist bislang nicht bekannt.

Laut der Boulevardzeitung gingen zu diesem Zeitpunkt offenbar zeitgleich Hinweise von ausländischen Sicherheitsbehörden ein.