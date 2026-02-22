Verdächtige Substanzen in Wohnung aufgefunden: Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen
Freital - Verdächtige Chemikalien in Freital: Am Samstag kam es im Ortsteil Pesterwitz zu einem ABC-Einsatz der Polizei.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Einsatz am Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.
Demnach wurden in einer Wohnung auf einem Gutshof verdächtige Substanzen festgestellt. In der Wohnung eines 42-Jährigen fanden die Beamten mehrere Behälter mit verschiedenen Chemikalien.
Zur Einklassifizierung zog die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Freital hinzu. 15 Bewohner des Hauses mussten für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen.
In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen die Feuerwehrleute die Chemikalien und
übergaben sie der Polizei.
Die Substanzen wurden anschließend sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht von den chemischen Stoffen keine Gefahr aus.
Über 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Dorfplatz war während des Einsatzes gesperrt. Ob es sich bei der Wohnung
möglicherweise um ein Drogenlabor handelt, konnte noch nicht geklärt werden.
Warum der 42-Jährige die verdächtigen Stoffe in seiner Wohnung aufbewahrte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.
Titelfoto: Roland Halkasch