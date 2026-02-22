Verdächtige Substanzen in Wohnung aufgefunden: Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen

Freital - Verdächtige Chemikalien in Freital: Am Samstag kam es im Ortsteil Pesterwitz zu einem ABC-Einsatz der Polizei.

In der Wohnung in Freital fand die Polizei verschiedene chemische Substanzen. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereignete sich der Einsatz am Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Demnach wurden in einer Wohnung auf einem Gutshof verdächtige Substanzen festgestellt. In der Wohnung eines 42-Jährigen fanden die Beamten mehrere Behälter mit verschiedenen Chemikalien.

Zur Einklassifizierung zog die Polizei Spezialisten der Feuerwehr Freital hinzu. 15 Bewohner des Hauses mussten für kurze Zeit ihre Wohnungen verlassen.

In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen die Feuerwehrleute die Chemikalien und

übergaben sie der Polizei.

Die Substanzen wurden anschließend sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht von den chemischen Stoffen keine Gefahr aus.