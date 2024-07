Fenster aufgehebelt: Einbruch in die "Torwirtschaft" im Großen Garten!

Einbruch bei der "Torwirtschaft Dresden". Unbekannte hebelten das Fenster der Gaststätte auf. © Thomas Türpe

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Dienstag mitteilte, machten sich Unbekannte an und in der Gaststätte an der Lennestraße zu schaffen.

Irgendwann in der Nacht zwischen Sonntagabend, um 23.20 Uhr und dem gestrigen Montagmorgen, um 6.10 Uhr hebelten sie ein Fenster der Lokalität auf. Im Inneren beschädigten die Täter einen Tresor sowie mehrere Spinde.

TAG24 hakte beim Betriebsleiter des Restaurants mit angrenzendem Biergarten nach. Auf Anfrage wolle man sich vorerst nicht zu dem Einbruch äußern, hieß es.