Täter nutzen Pfingstfeiertage aus und brechen in Autos ein

Dresden - Einbrecher haben die ruhigen Pfingstfeiertage genutzt, um unentdeckt in Cotta und Hellerberge in drei Fahrzeuge einzubrechen und Gegenstände zu stehlen.

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag haben Täter die Abwesenheit von Autofahrern für Einbrüche genutzt. (Symbolbild) © 123rf/djedzura

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter auf der Grillparzer Straße einen Akkuschrauber im Wert von rund 130 Euro aus einem Opel Combo.

Auf der Hörigstraße machten sich Unbekannte an einem Mercedes Vito zu schaffen. Ob aus dem Fahrzeug etwas fehlt, ist den Beamten aktuell nicht bekannt.

Auch auf dem Hammerweg drangen Unbefugte in einen Renault Clio ein und klauten eine Handtasche mit Dokumenten, Bargeld und Schlüsseln. Der Stehlschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.