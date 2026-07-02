Gefahr am Otto-Dix-Center in Reick? Älterer Herr sorgt für Polizeieinsatz

Dresden - Gefahr am Otto-Dix-Center im Dresdner Stadtteil Reick ? Ein älterer Herr erregte dort Aufmerksamkeit, die Polizei wurde gerufen.

Dem Senior wurden Handschellen angelegt, anschließend wurde er von Polizisten untersucht. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Reicker Straße aus. Die Polizei teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass Passanten den Notruf wählten, weil ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesichtet worden sei.

Jener Herr wurde vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er eine Softairwaffe bei sich hatte.

Zum weiterem Vorgehen konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Bilder von Einsatzort zeigen den Mann mit kurzem Karohemd in Handschellen. Um die Hüfte soll der Senior laut TAG24-Informationen einen Gürtel samt Messerscheide getragen haben.