Schüttelte Felix M. ein Baby tot, weil es ihn beim Computerspiel störte?

Dresden - Musste Baby Marek (†10 Monate) sterben, weil sich Felix M. (30) beim Zocken gestört fühlte? Das vermutet die Staatsanwaltschaft. Sie wirft dem Dresdner vor, den Säugling seiner damaligen Freundin ermordet zu haben. Er war schon mal verdächtigt worden, ein Baby geschüttelt zu haben.

Hat Felix M. (30) den wehrlosen Marek zu Tode geschüttelt? © Ove Landgraf

Vor elf Jahren sollte Felix auf seine leibliche, drei Monate alte Tochter aufpassen, danach kam sie mit Gehirnerschütterung und halbseitiger Lähmung ins Krankenhaus. Ihr Vater ließ sich später nicht als Täter nachweisen.

Geht es diesmal anders aus? Wer, wenn nicht Felix, hat dem zehn Monate alten Marek am 2. September 2025 drei Schädelbrüche und tödliche innere Verletzungen zugefügt?

Laut Staatsanwalt fühlte er sich "beim Spielen von Computerspielen gestört", misshandelte daraufhin den Kleinen.

Womöglich hat er ihn hin- und hergeschüttelt oder mehrfach heftig geschlagen. Schon am 14. August soll er Marek durch stumpfe Gewalt schwer verletzt haben.

In beiden Fällen soll er sich alleine mit dem Baby und seinen eigenen Kindern in der Wohnung seiner Freundin in Gorbitz befunden haben. Sie war arbeiten, er Bürgergeldempfänger.