Kinderporno-Razzia in und um Dresden! 125 Beamte im Einsatz, 24 Objekte durchsucht
Dresden - Große Razzia in Dresden und Umgebung! Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag mehrere Objekte in der Landeshauptstadt sowie den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen durchsucht. Es ging um Fälle der Kinderpornografie.
Laut Behörden habe man 24 Wohnungen und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen 24 Beschuldigte überprüft.
Dabei habe man 41 Handys, 40 Computer und 186 weitere digitale Speichermedien sichergestellt. Zudem entdeckten die 125 am Einsatz beteiligten Beamte zufällig Schlagringe und Pyrotechnik bei den Durchsuchungen. Neben der Dresdner Polizeidirektion war die sächsische Bereitschaftspolizei vor Ort.
Die einzelnen Verfahren dauern an und sollen aufgrund der aufwändigen Auswertung der gefundenen Speichermedien noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.
Erst kürzlich gab es in Sachsen eine großangelegte Kinderporno-Razzia. In Chemnitz und Umgebung durchsuchten Beamte Wohnungen von 21 beschuldigten Männern im Alter zwischen 15 und 66 Jahren. Auch in diesen Fällen dauern die Ermittlungen an.
Titelfoto: --/dpa