"In der Bettwäsche meiner Kinder": Eindringlinge schlafen im Wohnmobil von Dresdner Autor

Dresden - Schock für den Autor und Kabarettisten Heiko Hempel (54) : Bereits zum dritten Mal drangen Fremde in der Dresdner Neustadt in sein Wohnmobil ein. Mit TAG24 hat er über das Erlebte gesprochen.

Beim ersten Vorfall traf Hempel im Wohnmobil auf den ungebetenen Gast - es kam zu einem Handgemenge. © Heiko Hempel

Wie der Dresdner im Gespräch mit TAG24 erzählt, belasten ihn und seine Familie die Einbrüche erheblich.

"Der erste Vorfall liegt etwa zwei Jahre zurück", so Hempel. Zu diesem Zeitpunkt wollte er morgens losfahren und stellte fest, dass eine fremde Person in seinem Wohnmobil übernachtet hatte.

Als er den Mann bemerkte, kam es dann sogar zu einem Handgemenge. "Damals habe ich auf eine Anzeige verzichtet", erklärt Hempel.

Doch es blieb nicht bei diesem einen Erlebnis. Einige Zeit später wurde erneut in sein Wohnmobil eingedrungen. Wieder hatte offenbar jemand darin übernachtet. Die Person hatte sich jedoch rechtzeitig aus dem Staub gemacht.

"Nachdem die vorherigen Erlebnisse meine Familie und mich bereits stark belastet hatten, hatten wir das alte Fahrzeug verkauft und uns bewusst ein neues angeschafft", erzählt der 54-Jährige.

Umso härter trifft den Künstler nun der dritte Vorfall, der sich erst vergangene Woche am 6. Mai gegen 9.30 Uhr ereignete: Auf der Stauffenbergallee nahe einer Polizeidienststelle verschaffte sich erneut ein ungebetener Gast Zugang zu seinem Wohnmobil.