Gruppe von Kindern schlägt Mädchen (13) krankenhausreif und filmt die Tat sogar!

Dresden - In Dresden-Löbtau sollen mehrere Kinder eine 13-Jährige geschlagen und die Tat sogar gefilmt haben.

Die Polizei ermittelt gegen sechs Kinder, die in einem Parkhaus in Dresden-Löbtau ein Mädchen (13) zusammengeschlagen haben. (Symbolbild) © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, 123RF/wasanchy

Die Polizei Dresden ermittelt derzeit gegen fünf Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie einen 13-jährigen Jungen.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Ungarin (12) und die fünf Deutschen das Opfer am vergangenen Freitag gegen 17.20 Uhr unter einem Vorwand in ein Parkhaus an der Kesselsdorfer Straße gelockt haben.

Dort haben sie das Mädchen zu Boden gerissen, geschlagen, getreten und die Tat währenddessen gefilmt. Die 13-Jährige erlitt Verletzungen und musste ins Krankenhaus.

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der sechs Kinder und stellten mehrere Handys sicher.