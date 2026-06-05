Prohlis hat Angst vorm Kinderfänger: 27-Jähriger bestreitet alles

Dresden - Gruseliges Ende eines Kinderfestes: Vor dem Prohliszentrum findet jedes Jahr zum Internationalen Kindertag ein Kinderfest statt. Genau dort soll ein Pakistani (27) versucht haben, gleich drei Kinder wegzulocken. Der Mann konnte geschnappt werden, die Polizei sucht jetzt einige Kinder. Ohne deren Aussage wird die Polizei nicht viel tun können. Der mutmaßliche Täter will unterdessen nichts getan haben.

In der Nähe des Prohlis-Centers soll ein 27-Jähriger mehrere Kinder angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert haben. (Archivbild) © Steffen Füssel

Nach Angaben der Beamten spielte sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des Prohlis-Centers ab. Der 27-jährige Tatverdächtige soll zunächst auf zwei etwa vier Jahre alte Jungen zugegangen sein.

Offenbar versuchte er sogar, die Kinder mit sich zu ziehen. Die Eltern reagierten sofort und gingen dazwischen. Wenig später sprach er ein Mädchen an und forderte es auf, mitzukommen. Auch hier griffen die Eltern rechtzeitig ein. "Das Ziehen am Arm könnte eine Nötigung sein", sagt Polizeisprecher Lukas Reumund (48) zu TAG24. "Jedoch haben wir bislang weder die Kinder noch die Eltern ausfindig machen können."

Anschließend soll der Verdächtige ein erst drei Jahre altes Mädchen angesprochen haben. Dass das Kind nicht allein mit dem Mann zurückblieb, ist offenbar seiner neunjährigen Schwester zu verdanken: Sie zog die Kleine umgehend weg. In diesem Fall konnte die Polizei die Kinder noch ausfindig machen.

Während sich auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums die besorgniserregenden Szenen abspielten, reagierte eine Zeugin geistesgegenwärtig und verständigte die Polizei. Dank ihrer Meldung und weiterer Zeugenhinweise konnten Einsatzkräfte schnell handeln.

Die Beamten machten den Verdächtigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn ausfindig und stellten ihn. An der Haltestelle "Altreick" zog die Polizei den jungen Mann aus der Bahn, nahm ihn zur Vernehmung mit.