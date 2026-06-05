Prohlis hat Angst vorm Kinderfänger: 27-Jähriger bestreitet alles
Dresden - Gruseliges Ende eines Kinderfestes: Vor dem Prohliszentrum findet jedes Jahr zum Internationalen Kindertag ein Kinderfest statt. Genau dort soll ein Pakistani (27) versucht haben, gleich drei Kinder wegzulocken. Der Mann konnte geschnappt werden, die Polizei sucht jetzt einige Kinder. Ohne deren Aussage wird die Polizei nicht viel tun können. Der mutmaßliche Täter will unterdessen nichts getan haben.
Nach Angaben der Beamten spielte sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr auf dem Vorplatz des Prohlis-Centers ab. Der 27-jährige Tatverdächtige soll zunächst auf zwei etwa vier Jahre alte Jungen zugegangen sein.
Offenbar versuchte er sogar, die Kinder mit sich zu ziehen. Die Eltern reagierten sofort und gingen dazwischen. Wenig später sprach er ein Mädchen an und forderte es auf, mitzukommen. Auch hier griffen die Eltern rechtzeitig ein. "Das Ziehen am Arm könnte eine Nötigung sein", sagt Polizeisprecher Lukas Reumund (48) zu TAG24. "Jedoch haben wir bislang weder die Kinder noch die Eltern ausfindig machen können."
Anschließend soll der Verdächtige ein erst drei Jahre altes Mädchen angesprochen haben. Dass das Kind nicht allein mit dem Mann zurückblieb, ist offenbar seiner neunjährigen Schwester zu verdanken: Sie zog die Kleine umgehend weg. In diesem Fall konnte die Polizei die Kinder noch ausfindig machen.
Während sich auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums die besorgniserregenden Szenen abspielten, reagierte eine Zeugin geistesgegenwärtig und verständigte die Polizei. Dank ihrer Meldung und weiterer Zeugenhinweise konnten Einsatzkräfte schnell handeln.
Die Beamten machten den Verdächtigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn ausfindig und stellten ihn. An der Haltestelle "Altreick" zog die Polizei den jungen Mann aus der Bahn, nahm ihn zur Vernehmung mit.
Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen
Die Ermittler hoffen nun auf zusätzliche Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem die Eltern jener Kinder, die angesprochen oder sogar festgehalten wurden, sollen sich melden. Der Pakistani bestritt in seiner Vernehmung alle Vorwürfe, befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.
Wer den Vorfall auf dem Vorplatz des Prohlis-Centers beobachtet hat oder Angaben zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 zu melden.
Erstmeldung von 10.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.15 Uhr
Titelfoto: Steffen Füssel