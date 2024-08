Harte Landung am Dresdner Flughafen: Mann mit drei offenen Haftbefehlen gefasst

Dresden - Ein Mann aus Algerien hatte sich seinen Aufenthalt in Dresden sicher anders vorgestellt. Vom Flugzeug ging es für ihn nämlich direkt ins Gefängnis.

Die Strafakte des 26-Jährigen ist lang. Dafür wird er nun zur Rechenschaft gezogen. (Symbolbild) © 123RF/eporohin

Wie die Bundespolizei mitteilte, landete am Montagmorgen eine Maschine mit dem 26-Jährigen an Bord in der sächsischen Landeshauptstadt.

Die Beamten warfen ein Auge auf den Algerier und entschieden sich, ihn genauer zu durchleuchten. Mit Erfolg!

Wie sich herausstellte, lagen gegen den Mann gleich drei Haftbefehle vor. Außerdem habe es "zwei laufende Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahls" gegeben.

Zudem hatte der 26-Jährige wegen unerlaubter Einreise und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz noch Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1390 Euro zu begleichen.