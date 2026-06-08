Kippenautomat gesprengt: Anwohner machen nächtliche Beobachtung

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In Dresden-Rähnitz wurde in der Bauernstraße in der Nacht zu Sonntag ein Zigarettenautomat aufgesprengt.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Heftige Detonation in der Nacht zu Sonntag im Dresdner Stadtteil Rähnitz. Dort wurde ein Kippenautomat aufgesprengt.

Vom Zigarettenautomaten blieb nicht viel übrig. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.
Vom Zigarettenautomaten blieb nicht viel übrig. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.  © Roland Halkasch

Laut Polizei griffen der oder die Täter zu Pyrotechnik, um den Automaten gegen 1.45 Uhr in seine Einzelteile zu zerlegen.

Der Zigarettenautomat wurde komplett zerstört. Die Beute: reichlich Kippen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Den Sachschaden beziffert die Polizeidirektion Dresden auf rund 4000 Euro.

Gegen 1.45 Uhr ertönte ein lauter Knall, als der Automat in die Luft gesprengt wurde.
Gegen 1.45 Uhr ertönte ein lauter Knall, als der Automat in die Luft gesprengt wurde.  © Roland Halkasch
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Ein Reporter vor Ort berichtet, dass Anwohner in der Nacht eine dunkel gekleidete Person bemerkt haben wollen, die sich auf einem E-Roller oder einem Fahrrad aus dem Staub machte.

Titelfoto: Roland Halkasch

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