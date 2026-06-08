Kippenautomat gesprengt: Anwohner machen nächtliche Beobachtung
8.278 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Heftige Detonation in der Nacht zu Sonntag im Dresdner Stadtteil Rähnitz. Dort wurde ein Kippenautomat aufgesprengt.
Laut Polizei griffen der oder die Täter zu Pyrotechnik, um den Automaten gegen 1.45 Uhr in seine Einzelteile zu zerlegen.
Der Zigarettenautomat wurde komplett zerstört. Die Beute: reichlich Kippen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.
Den Sachschaden beziffert die Polizeidirektion Dresden auf rund 4000 Euro.
Deine täglichen News aus Dresden
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Ein Reporter vor Ort berichtet, dass Anwohner in der Nacht eine dunkel gekleidete Person bemerkt haben wollen, die sich auf einem E-Roller oder einem Fahrrad aus dem Staub machte.
Titelfoto: Roland Halkasch