25.06.2023 14:49 2.642 Heftige Explosion zerlegt Dresdner Kippenautomat in Einzelteile!

In der Nacht von Freitag auf Samstag flog in Dresden ein Zigarettenautomat inklusive heftiger Explosion in die Luft. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Malte Kurtz

Dresden - In der Nacht von Freitag auf Samstag flog in Dresden erneut ein Zigarettenautomat in die Luft. Die Polizei sucht Zeugen. Mit einer wuchtigen Explosion zerstörten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße. © Roland Halkasch Diesmal erwischte es einen Kippenautomaten an der Leipziger Straße, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit. Die Polizei vermutet, dass die bisher unbekannten Täter den Automaten gegen 3.52 Uhr mithilfe von Pyrotechnik aufsprengten. Ob es den Tätern schließlich gelang, durch die Sprengung an Tabak oder Bargeld zu gelangen, ist bisher nicht bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Dresden Crime Ärztin aus Sachsen stellt falsche Corona-Atteste aus: Durchsuchungen in neun Bundesländern Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, gab es zunächst Hinweise auf drei verdächtige Personen, die sich in der Umgebung aufhielten, doch die Beamten konnten auch nach einer Fahndung niemanden mehr antreffen, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 am Sonntagnachmittag. Fest steht allerdings, dass es sich um eine heftige Explosion gehandelt haben muss. Teile des Zigarettenautomaten sollen nach Polizeiangaben circa 20 Meter weit über die Straße katapultiert worden sein. Ein parkender Peugeot wurde von den umherfliegenden Trümmerteilen dabei beschädigt. Nach Explosion bleibt bloß noch ein Haufen Blech übrig! Der Automat wurde in seine Einzelteile zerlegt. © Roland Halkasch Aufnahmen vom zerstörten Gerät verdeutlichen die Wucht der Detonation. Mit einem Zigarettenautomaten hat der übrig gebliebene Haufen Blech nicht mehr viel gemein. Erst zu Monatsbeginn erlitt ein Kippenautomat im Stadtteil Laubegast ein ähnliches Schicksal. Die Polizeidirektion Dresden bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter folgender Rufnummer zu melden: 03514832233.

Titelfoto: Roland Halkasch