Junge Frau klaut angebundenen Hund: Als Polizisten die Diebin finden, rastet sie aus

Weil Hunde im Supermarkt nicht erlaubt sind, nutzte eine Diebin die Gunst der Stunde und klaute einen angebundenen Labradormischling. (Symbolbild) © 123rf/dacosta

Am Mittwochabend hatte eine Kundin (39) ihren vierbeinigen Freund vor dem REWE-Markt in der Elisenstraße angebunden. Als sie ihren Einkauf erledigt hatte, nur zehn Minuten später, waren Hund und Leine weg, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Frauchen alarmierte sofort die Polizei, die in unmittelbarer Umgebung nach dem gestohlenen Tier suchte.

Kurz darauf erhielten die Einsatzkräfte einen heißen Tipp, woraufhin unweit des Supermarkts eine junge Frau (20) in Begleitung der vermissten Fellnase ausfindig gemacht werden konnte.

Nicht der Hund, sondern die 20-Jährige selbst reagierte äußert aggressiv, als die Polizisten sie zur Rede stellen wollten. Mit einem Tritt verletzte sie einen der Beamten (38) leicht.