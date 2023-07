13.07.2023 14:14 814 Joggerin an der Elbe sexuell belästigt: Polizei sucht nach Betroffener!

Nachdem ein Unbekannter am Sonntag eine Joggerin am Elberadweg in Dresden sexuell belästigt hatte, sucht die Polizei nun nach der betroffenen Frau.

Von Malte Kurtz

Dresden - Nachdem ein Unbekannter eine Joggerin am Elberadweg sexuell belästigt hatte, sucht die Polizei nach der betroffenen Frau. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort weder den Täter noch die Joggerin antreffen. (Symbolbild) © Norbert Neumann Bereits am Sonntag gegen 21.15 Uhr kam es zu dem ekelhaften Vorfall, teilte die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag mit. Nahe der Straße Kleinzschachwitzer Ufer saß der auf circa 60 Jahre alt geschätzte Mann auf einer Bank und begann zu masturbieren, als die Joggerin an ihm vorbeilief. Als die alarmierten Polizeibeamten in Dresden-Zschieren eintrafen, konnten sie weder den Perversling noch die Joggerin antreffen. Dresden Crime Nach tödlicher Messer-Attacke in Dresden: Haftbefehl erlassen Deshalb bittet die Polizei die Betroffene, sich unter folgender Rufnummer bei der Polizeidirektion Dresden zu melden: 03514832233. Im Laufe der letzten Tage ist dies bereits der zweite Fall einer Sexualstraftat im Stadtteil Zschieren. Erst am Dienstag wurde dort eine 17-Jährige auf dem Heimweg von der Elbe vergewaltigt.

Titelfoto: Norbert Neumann