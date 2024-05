Zoll stellt Viertelmillion Zigaretten sicher: Krass, wo die versteckt waren

Aus diesem Auto wurden 28.000 Zigaretten ausgebaut. © Hauptzollamt Dresden

Größere Zigarettenmengen würden laut Heike Wilsdorf, Sprecherin vom Hauptzollamt Dresden, immer wieder in "besonderen Verstecken" gefunden werden.

So zogen Zöllner auf der A17 in Höhe Breitenau in der letzten Aprilwoche ein Auto mit tschechischem Kennzeichen aus dem Verkehr, das nach Deutschland einreisen wollte. Der Fahrer gab an, seine Familie in Bulgarien besucht zu haben.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich keine der Seitenscheiben des Wagens öffnen ließ. Daraufhin wurden alle Hohlräume des Autos umfassend überprüft.

Und siehe da, die Beamten wurden fündig: "Am Ende wurden in den Seitenverkleidungen der Türen und des Kofferraums sowie im Ersatzrad insgesamt mehr als 28.000 Zigaretten gefunden."