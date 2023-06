30.06.2023 17:14 1.509 Jugendgewalt in Dresden: 15-Jähriger nach Massenschlägerei festgenommen!

Am Freitagmorgen wurde in Dresden-Prohlis ein 15-jähriger Tatverdächtiger durch die Ermittler der SOKO "Iuventus" festgenommen und in eine JVA gebracht.

Von Malte Kurtz

Am Freitagmorgen wurde ein 15-Jähriger von der auf Jugendgewalt spezialisierten SOKO "Iuventus" im Dresdner Stadtteil Prohlis festgenommen. Der jugendliche Tatverdächtige soll zusammen mit weiteren Kumpanen in eine Massenschlägerei unter Gleichaltrigen verwickelt gewesen sein, bei der es Mitte März zu drei Verletzten und fünf Festnahmen kam. Damals trafen laut Polizeiangaben zwei größere Jugendgruppen, bestehend aus rund 20 Personen unterschiedlicher Nationalitäten, am Leinpfad in Blasewitz aufeinander. Neben der gewaltsamen Auseinandersetzung wurde einem Beteiligten zudem das Handy geklaut. Wie die Polizeidirektion Dresden am Freitagmorgen mitteilte, wurde gegen den 15-Jährigen bereits damals ein Haftbefehl erlassen, den ein Richter jedoch unter Auflagen aussetzte. Gegen jene Auflagen soll der Jugendliche erneut verstoßen haben. Ein Ermittlungsrichter erließ erneut einen Haftbefehl und die Polizeibeamten brachten den 15-Jährigen in eine Jugendvollzugsanstalt. Die SOKO "Iuventus" kämpft seit 2022 gegen eine zunehmende Gewalt unter Jugendlichen.

