Jugendliche zünden Böller, Busfahrer stellt sie zur Rede: Dann wird Reizgas versprüht

Dresden - Böller gezündet und Reizgas versprüht: In Dresden-Seevorstadt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Busfahrer.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Polizeidirektion Dresden ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr auf der Wiener Straße.

Den Beamten zufolge stiegen drei Jugendliche am Kaufpark Nickern in einen Bus der Linie 66. Dort und an einer anderen Haltestelle entlang der Strecke zündeten sie Feuerwerkskörper aus dem Bus heraus.

Als die Jugendlichen an der Haltestelle "Gret-Palucca-Straße" ausstiegen, zündeten sie einen weiteren Feuerwerkskörper vor dem Bus.

Der 56 Jahre alte Fahrer stieg daraufhin aus und stellte die drei zur Rede, woraus sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, bei der einer der jungen Männer Reizgas versprühte.

Mehrere Fahrgäste erlitten leichte Atemwegsreizungen, auch der Busfahrer wurde leicht verletzt.