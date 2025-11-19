Jugendliche zünden Böller, Busfahrer stellt sie zur Rede: Dann wird Reizgas versprüht
Dresden - Böller gezündet und Reizgas versprüht: In Dresden-Seevorstadt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Busfahrer.
Laut Polizeidirektion Dresden ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr auf der Wiener Straße.
Den Beamten zufolge stiegen drei Jugendliche am Kaufpark Nickern in einen Bus der Linie 66. Dort und an einer anderen Haltestelle entlang der Strecke zündeten sie Feuerwerkskörper aus dem Bus heraus.
Als die Jugendlichen an der Haltestelle "Gret-Palucca-Straße" ausstiegen, zündeten sie einen weiteren Feuerwerkskörper vor dem Bus.
Der 56 Jahre alte Fahrer stieg daraufhin aus und stellte die drei zur Rede, woraus sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, bei der einer der jungen Männer Reizgas versprühte.
Mehrere Fahrgäste erlitten leichte Atemwegsreizungen, auch der Busfahrer wurde leicht verletzt.
Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und Jugendlichen: Polizei bittet Zeugen um Hinweise
Nach dem Vorfall liefen die Jugendlichen davon, der Busfahrer fuhr währenddessen mit dem Bus weiter. Die Polizei ermittelt sowohl gegen den deutschen Fahrer als auch die unbekannten Täter.
Wer Hinweise zum Geschehen und den Jugendlichen machen kann oder im Bus durch Reizgas geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 zu melden.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa