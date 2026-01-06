Angriff im Dresdner Hauptbahnhof: 17-Jährige kauert weinend am Boden

Am Dresdner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei zwei Haftbefehle vollstreckt und ermittelt nach einer Auseinandersetzung wegen Körperverletzung.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Am Montagabend soll eine Jugendliche (17) im Dresdner Hauptbahnhof von einem Mann angegriffen worden sein. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Beamten vollstreckten zudem innerhalb weniger Stunden zwei Haftbefehle.

Am Dresdner Hauptbahnhof vollstreckte die Polizei innerhalb weniger Stunden zwei Haftbefehle. (Archivbild) © Holm Helis Ein Zeuge alarmierte am Montag die Bundespolizei und meldete, dass ein Mann eine junge Frau lautstark anschrie und körperlich angriff. Die Beamten eilten sofort zur Auseinandersetzung auf einem Bahnsteig und trafen einen 20-jährigen Deutschen und eine 17-jährige Deutsche an. Letztere saß weinend am Boden und erzählte den Polizisten, dass der Mann sie während eines Streits getreten haben soll. Ihm wird nun Körperverletzung vorgeworfen.

Verhaftungen am Hauptbahnhof in Dresden

Eine zweitägige Ersatzfreiheitsstrafe erwartet einen Aufgegriffenen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Kurz zuvor bemerkten die Beamten gegen 17.05 Uhr ein herrenloses Gepäckstück im Bahnhofsbereich. Der Besitzer - ein 32-Jähriger - konnte in der Nähe festgestellt werden. Als man seine Personalien kontrollierte, kam heraus, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz vorlag. Die fällige Geldstrafe, die er aufgrund des Erschleichens von Leistungen zahlen sollte, wollte der Mann allerdings nicht begleichen. Statt die 60 Euro zu zahlen, leistete er "massiven Widerstand" und wollte sogar flüchten. Immer wieder versuchte er, sich loszureißen, was aber erfolglos blieb. Ein paar Stunden später wurde er ins Dresdner Gefängnis eingeliefert, wo er eine zweitägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss. Ein weiterer Haftbefehl wurde in der Nacht zum Dienstag vollstreckt. Bei der Kontrolle eines Mannes im Warteraum des Hauptbahnhofs entdeckten die Beamten im polizeilichen Auskunftssystem unter dessen Namen einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen.