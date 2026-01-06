20-Jähriger ausgeraubt und verletzt: Retter schlagen Täter in die Flucht

Dresden - In der Nacht zu Dienstag ist in Strehlen ein 20-Jähriger Opfer eines Raubs geworden.

Der 20-Jährige wurde auf der Reicker Straße von zwei Unbekannten ausgeraubt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Polizei mitteilte, sprachen zwei Unbekannte den jungen Mann kurz nach 0 Uhr auf der Reicker Straße an und verlangten von ihm Tabak.

Als der Mann weiterlief, rannte das Duo ihm hinterher und schlug ihn.

Nachdem ein Rettungswagen zufällig vorbeikam und deren Besatzung die Täter ansprach, flohen diese in unbekannte Richtung.