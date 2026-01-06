2.194
20-Jähriger ausgeraubt und verletzt: Retter schlagen Täter in die Flucht
Dresden - In der Nacht zu Dienstag ist in Strehlen ein 20-Jähriger Opfer eines Raubs geworden.
Wie die Polizei mitteilte, sprachen zwei Unbekannte den jungen Mann kurz nach 0 Uhr auf der Reicker Straße an und verlangten von ihm Tabak.
Als der Mann weiterlief, rannte das Duo ihm hinterher und schlug ihn.
Nachdem ein Rettungswagen zufällig vorbeikam und deren Besatzung die Täter ansprach, flohen diese in unbekannte Richtung.
Kurz daraufhin bemerkte das Opfer, dass Bargeld in seinem Portemonnaie fehlte und dieses offensichtlich von den Gaunern gestohlen worden war.
Die Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.
