Kaputte Scheiben, geklaute Taschen: Auto-Einbrecher schlagen in Dresden erneut zu

Dresden - Diebe hatte es auf Taschen und Kleidung abgesehen! Innerhalb kurzer Zeit machten sich Unbekannte an mehreren Autos in den Dresdner Stadtteilen Zschertnitz und der Leipziger Vorstadt zu schaffen.

Auf der Bärnsdorfer Straße in der Leipziger Vorstadt schlugen Täter im Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr die hintere linke Scheibe eines Volvo V70 ein. Aus dem Auto klauten die Ganoven eine Aktentasche samt Unterlagen. Ein Zeuge fand die Tasche später in der Nähe des Tatorts - mit noch vollständigem Inhalt. Der Sachschaden: 500 Euro.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, schlugen Auto-Knacker im Zeitraum vom Montagabend bis zum gestrigen Dienstagabend insgesamt viermal zu.

In Zschertnitz gelangten Täter auf noch unbekannte Weise in einen Mercedes. (Symbolbild) © 123RF/chaichan pramjit

Im Zeitraum von 17 bis 7.30 Uhr hantierten Kriminelle hier mit einer Eisenstange und versuchten, die Beifahrertür eines Audi Q5 aufzubrechen - vergebens. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Im Dresdner Stadtteil Zschertnitz drangen Täter zwischen 20 Uhr und 17.50 Uhr in einen Mercedes ein - auf bislang unbekannte Weise. Aus dem Auto auf der Schinkelstraße schnappten sich Diebe unter anderem einen Rasierer, Bekleidung, Schuhe und eine Sonnenbrille. Auch hier steht die Höhe des Sachschadens noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen. Immer wieder kommt es in der Landeshauptstadt zu Autoeinbrüchen. Erst Mitte Januar schnappte sich die Polizei ein mutmaßliches Diebes-Duo in Löbtau.

Die Beamten appellierten an Autobesitzer, Türen, Fenster, Kofferraum und Schiebedach stets zu schließen. Weiterhin sollten keine Wertsachen oder Taschen sichtbar im Auto liegen.

Wer kann, sollte sein Gefährt zudem auf einem bewachten Parkplatz abstellen. Wer einen Diebstahl entdeckt, sollte sofort die Polizei alarmieren.