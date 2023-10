22.10.2023 11:14 1.132 Kinder rauben Kinder aus! Fünf Gören drohen an Dresdner Haltestelle mit Gewalt

Am gestrigen Samstagmittag wurden zwei Jungs von fünf etwa gleichaltrigen Kindern an der Haltestelle Pennrich Gleisschleife in Dresden umzingelt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Eine magere Beute! Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr, wurden zwei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren von fünf etwa gleichaltrigen Kindern an der Station Pennrich Gleisschleife in Dresden umzingelt. Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen fünf Teenager auf, die zwei Kinder (12, 13) an der Dresdner Haltestelle "ausgeraubt" hatten. (Symbolbild) © 123rf/thomas fehr Wie die Polizei mitteilte, forderten die fünf Teenager ihre Opfer an der Endhaltestelle der Linie 7 unter Gewaltandrohung dazu auf, die Taschen zu öffnen und ihnen Bargeld zu übergeben. Viel kam dabei jedoch nicht herum: Letztendlich bekam die Bande lediglich einen Euro von den Jungs. Glücklicherweise kamen beide körperlich unverletzt aus der Nummer. Die fünf Tatverdächtigen flüchteten schließlich in die Bahn und entkamen vom Ort des Verbrechens.

Jetzt ermitteln die Behörden gegen die Nachwuchs-Ganoven.

