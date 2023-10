22.10.2023 11:03 1.921 Polizeieinsatz in Dresdner Krankenhaus: Betrunkener greift Sanitäter an

Am gestrigen Samstag um 23.30 Uhr wurde die Polizei ins Diakonissenkrankenhaus in der Inneren Neustadt in Dresden gerufen.

Von Kim Marie Moser

Am gestrigen Samstag wurde die Polizei ins Diakonissenkrankenhaus in der Inneren Neustadt in Dresden gerufen. Der Vorfall ereignete sich im Diakonissenkrankenhaus in der Inneren Neustadt. © Eric Münch Ein 41-Jähriger war dort kurz vor 23.30 Uhr aus medizinischen Gründen in die Notaufnahme eingeliefert worden. Dort angekommen, reagierte er plötzlich aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal und trat einen der Rettungssanitäter (36), der dadurch leicht verletzt wurde. Der Patient schlug anschließend weiter um sich, bevor er sich in einen Fahrstuhl flüchtete, wo er kurz darauf von den herbeigeeilten Polizeibeamten festgenommen werden konnte. Ein Test ergab schließlich, dass der Deutsche unter Alkoholeinfluss stand. Insgesamt hatte er 2,2 Promille intus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs aufgenommen.

Titelfoto: Eric Münch