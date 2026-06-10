Kinderporno-Razzia in Sachsen: Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen

Chemnitz - Große Kinderporno-Razzia in Sachsen ! In den vergangenen Tagen durchsuchte die Polizei zahlreiche Wohnungen in Chemnitz und Umgebung. Die Beamten beschlagnahmten Handys, Computer und andere Speichermedien. Gegen die 21 Beschuldigen laufen Ermittlungen.

Die Polizei durchsuchte in Chemnitz und Umgebung mehrere Wohnungen. Es ging um Kinderpornografie. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

In der vergangenen Woche bekamen mehrere Männer in Chemnitz, Mittelsachsen und dem Erzgebirge polizeilichen Überraschungsbesuch. Es ging um den Besitz bzw. die Verschaffung von Kinderpornografie.

Die Beamten durchsuchten insgesamt 20 Wohnungen, unter anderem in Chemnitz, Freiberg, Brand-Erbisdorf, Lichtenau, Döbeln, Leisnig, Aue-Bad Schlema und Stollberg. Die sächsische Bereitschaftspolizei unterstützte die Durchsuchungen.

"Mit jeder Menge Beweismitteln, darunter über 50 Handys, dutzende Computer und weit mehr als 100 andere Speichermedien, verließen die Einsatzkräfte die durchsuchten Räumlichkeiten", teilt eine Polizeisprecherin mit.

Alleine bei einem Mann (48) aus Chemnitz fanden die Ermittler über 90 Speichermedien! Ob darauf Kinderpornos gespeichert sind, ist noch nicht bekannt.