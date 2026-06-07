Kippenautomat gesprengt: Anwohner machen nächtliche Beobachtung

Dresden - Heftige Detonation in der Nacht zu Sonntag im Dresdner Stadtteil Rähnitz. Dort wurde ein Kippenautomat aufgesprengt.

Vom Zigarettenautomaten blieb nicht viel übrig. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. © Roland Halkasch

Laut Polizei griffen der oder die Täter zu Pyrotechnik, um den Automaten gegen 1.45 Uhr in seine Einzelteile zu zerlegen.

Der Zigarettenautomat wurde komplett zerstört. Die Beute: reichlich Kippen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Den Sachschaden beziffert die Polizeidirektion Dresden auf rund 4000 Euro.