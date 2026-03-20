Laden-Personal bemerkt Diebstahl: Mann zückt Softair-Pistole
Dresden - In Prohlis hat ein mutmaßlicher Ladendieb das Kassenpersonal mit einer Softair-Pistole bedroht.
Der 42-Jährige habe sich laut Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Jacob-Winter-Platz Eis und Getränke eingesteckt.
Anschließend wollte er mit vollem Rucksack, und ohne zu bezahlen, den Laden verlassen.
Als die Kassenkraft den vermeintlichen Langfinger ansprach, zog er plötzlich eine Pistole aus der Hosentasche und drohte damit.
Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenig später stellen.
Bei einer Untersuchung fanden die Beamten die Tatwaffe sowie die gestohlenen Lebensmittel im Wert von zwölf Euro. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt.
Titelfoto: Norbert Neumann