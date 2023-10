LKA Sachsen bezwingt Ransomware-Gruppe: Darknet-Server von "RagnarLocker" eliminiert

Dresden - Schwerer Schlag gegen Cyberkriminelle! Strafverfolgungsbehörden aus elf Ländern konnten in der Woche vom 16. bis 20. Oktober große Teile der Infrastruktur einer russischen Ransomware-Gruppe namens "RagnarLocker" zerstören.

Auf die Webseiten von "RagnarLocker" hat das LKA Sachsen einen Sperrbanner gelegt. © LKA Sachsen

An der von Europol und Eurojust koordinierten Aktion beteiligte sich auch das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen, das in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt die Abschaltung und Sicherstellung mehrerer Darknet-Server in Deutschland vornahm.

Zugleich gelang es der Behörde, die Schaltung eines Sperrbanners auf den Webseiten der Täter-Gruppierung erfolgreich umzusetzen.

Auch in Schweden und den Niederlanden hatte "RagnarLocker" eine Infrastruktur aufgebaut, die jedoch in weiten Teilen ebenfalls sichergestellt werden konnte.

Die Operation resultiert aus umfangreichen Ermittlungen unter Mitwirkung von Ländern wie etwa Tschechien, Italien, Japan, Lettland, Spanien, den Niederlanden, Schweden, der Ukraine und den USA.