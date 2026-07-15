Mann (41) schießt mit Muskete auf Beamte! Polizei streckt Angreifer vor Netto-Markt nieder

Dresden - Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Dresden -Friedrichstadt einen bewaffneten Mann (41) an einem Netto-Markt niedergeschossen! Zuvor lieferte er sich einen Schusswechsel mit den Beamten und brüllte "Allahu Akbar".

Polizisten suchen Deckung hinter einem geparkten Auto. Direkt vorm Netto-Eingang liegt der Tatverdächtige in seinem eigenen Blut. © privat

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte gegen 8.20 Uhr an den Discounter an der Ecke Menageriestraße/Berliner Straße.

Dort hatten Zeugen einen Mann mit Waffe gemeldet, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwochmorgen zunächst mitteilte. Es handelte sich demnach um eine lebensbedrohliche Lage.

Vor Ort trafen die Beamten einen türkischen Staatsbürger an, der mit einem Gewehr im Stile einer "Muskete" bewaffnet war und damit das Feuer auf die Polizisten eröffnete, wie die Polizei dann am Nachmittag ausführte. Zuvor hatte der Tatverdächtige noch den islamischen Glaubensspruch "Allahu Akbar" abgesondert.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber TAG24, dass der Tatverdächtige ein einziges Mal aus seinem Gewehr schoss. Mehrere Beamten erwiderten den Angriff daraufhin mit mehreren Kugeln. Wie viele davon den 41-Jährigen trafen, war noch unklar. Er wurde verwundet ins Krankenhaus eingeliefert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Polizeibeamte sowie unbeteiligte Bürger kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Tatmotiv muss noch ermittelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ebenso wird die Rechtmäßigkeit des Dienstwaffengebrauches der Polizeibeamten überprüft.

Augenzeugen berichteten gegenüber TAG24 vor Ort derweil von wilden Szenen!