Mann lässt Hund bei 30 Grad am Dresdner Hauptbahnhof im Auto sitzen und geht zum Termin
Dresden - Wie gemein! Am Dienstagvormittag hat ein Mann (53) einen Hund bei praller Sonne und 30 Grad einfach im Auto am Dresdner Hauptbahnhof sitzen lassen.
Der Mann habe nach eigener Aussage spontan auf den Pudelmischling aufpassen und dennoch einen Termin wahrnehmen müssen. Lediglich die hinteren Seitenscheiben waren in dem schwarzen Auto einen Spalt geöffnet.
Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde bemerkten die Situation des Hundes.
Über die Lautsprecheranlage des Bahnhofs wurde der 53-jährige Halter dann innerhalb von zehn Minuten gefunden, sodass der Pudel befreit werden konnte.
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Dieser zeigte nach Angaben der Polizei Symptome einer Dehydrierung und wirkte sichtlich geschwächt. Der Tierquäler hat nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz am Hals.
Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, Stephan Jansen/dpa