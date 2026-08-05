Mann lässt Hund bei 30 Grad am Dresdner Hauptbahnhof im Auto sitzen und geht zum Termin

Dresden - Wie gemein! Am Dienstagvormittag hat ein Mann (53) einen Hund bei praller Sonne und 30 Grad einfach im Auto am Dresdner Hauptbahnhof sitzen lassen.

Ein Hund musste am Dienstagvormittag bei 30 Grad in einem Auto ausharren. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Der Mann habe nach eigener Aussage spontan auf den Pudelmischling aufpassen und dennoch einen Termin wahrnehmen müssen. Lediglich die hinteren Seitenscheiben waren in dem schwarzen Auto einen Spalt geöffnet.

Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde bemerkten die Situation des Hundes.

Über die Lautsprecheranlage des Bahnhofs wurde der 53-jährige Halter dann innerhalb von zehn Minuten gefunden, sodass der Pudel befreit werden konnte.