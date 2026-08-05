Mann lässt Hund bei 30 Grad am Dresdner Hauptbahnhof im Auto sitzen und geht zum Termin

4.458 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wie gemein! Bei praller Sonne und 30 Grad hat ein 53-jähriger Mann einen Hund einfach im Auto am Dresdner Hauptbahnhof sitzen lassen.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Wie gemein! Am Dienstagvormittag hat ein Mann (53) einen Hund bei praller Sonne und 30 Grad einfach im Auto am Dresdner Hauptbahnhof sitzen lassen.

Ein Hund musste am Dienstagvormittag bei 30 Grad in einem Auto ausharren. (Symbolfoto)
Ein Hund musste am Dienstagvormittag bei 30 Grad in einem Auto ausharren. (Symbolfoto)  © Stephan Jansen/dpa

Der Mann habe nach eigener Aussage spontan auf den Pudelmischling aufpassen und dennoch einen Termin wahrnehmen müssen. Lediglich die hinteren Seitenscheiben waren in dem schwarzen Auto einen Spalt geöffnet.

Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde bemerkten die Situation des Hundes.

Über die Lautsprecheranlage des Bahnhofs wurde der 53-jährige Halter dann innerhalb von zehn Minuten gefunden, sodass der Pudel befreit werden konnte.

Der Vorfall geschah am Dresdner Hauptbahnhof. (Archivbild)
Der Vorfall geschah am Dresdner Hauptbahnhof. (Archivbild)  © Steffen Füssel
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Dieser zeigte nach Angaben der Polizei Symptome einer Dehydrierung und wirkte sichtlich geschwächt. Der Tierquäler hat nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz am Hals.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, Stephan Jansen/dpa

Mehr zum Thema Dresden Crime: