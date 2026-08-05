Bewohner hört seltsame Geräusche: Polizei stoppt flüchtigen Einbrecher

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Polizisten haben dank eines aufmerksamen Bewohners einen mutmaßlichen Einbrecher in Neugruna gestellt.

Von Karolin Buschmann

Dresden - Polizisten haben dank eines aufmerksamen Bewohners einen mutmaßlichen Einbrecher in Neugruna gestellt.

Der Mann sei nach Angaben der Polizei durch ein Fenster, welches er aufbrach, in das Haus gelangt. (Symbolbild)
Der Mann sei nach Angaben der Polizei durch ein Fenster, welches er aufbrach, in das Haus gelangt. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Bewohner eines Hauses an der Traubestraße hatte Dienstagnacht gegen 1.05 Uhr verdächtige Geräusche im Gebäude gehört und die Polizei darüber informiert.

Mehrere Streifenteams machten sich auf den Weg, von denen eines den Tatverdächtigen stellen konnte. Dieser war gerade aus dem betroffenen Haus geflohen.

Der 67-Jährige hatte diverse Münzen, Orden, eine Kamera und weitere Gegenstände dabei, die alle offensichtlich aus dem Haus stammten.

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Nach ersten Erkenntnissen brach der Deutsche ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen.

Angaben zur Schadenshöhe könne die Polizei noch nicht machen. Der mutmaßliche Einbrecher wurde vorläufig festgenommen, hieß es.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

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